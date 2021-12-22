Ростов-на-Дону, , 08:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю города Ставрополя Николаю Соппа. Его обвинили в участии в террористической организации, попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ и совершения теракта. По приговору Южного окружного военного суда подсудимому вынесли наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, сообщили 22 декабря в пресс-службе суда.

Колония Sledcomrf.ru

Как известно из материалов дела, обвиняемый, находясь в подмосковном городе Химки, вступил в террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он записал видео присяги и отправил его неустановленному лицу для последующей переправки лидеру террористов.

В 2020 году Николай Соппа договорился с еще одним человеком совершить теракт в городе Ставрополе. Подсудимый приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и одновременно произвел фотографии ряда административных зданий и объектов социальной инфраструктуры. По данным ФСБ, он готовился к подрыву ставропольского Дворца правосудия, где располагается суд.

Совершить преступление злоумышленники не смогли. Подготовка к теракту была пресечена сотрудниками правоохранительных органов 6 октября 2020 года.