Ижевск, 22 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Пациент на ИВЛ

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Скончались три женщины в возрасте от 65 до 84 лет и пятеро мужчин в возрасте от 63 до 84 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3382 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в регионе выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 57 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 426 случаев. Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8352 жителя.