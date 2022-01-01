Москва, , 00:44 — REGNUM Для каждого восьмого жителя России (13%) лучшей покупкой в 2021 году стал электронный девайс — смартфон, планшет или другой гаджет, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

По 7% опрошенных отметили, что удачно приобрели одежду или обувь, продукты питания и деликатесы. Приобретением автомобиля и бытовой техники довольны по 5%. Ещё 4% радуются приобретением недвижимости: квартиры, дачи или земельного участка.

Туристическую путевку или мебель удачно приобрели по 3% респондентов. По 2% опрошенных довольны приобретением обучающих курсов, книг, телевизоров или товаров для активного образа жизни. Не совершали удачных покупок в 2021 году 17% граждан.

Также среди лучших покупок участники опроса назвали ценные бумаги, домашних животных, детские товары, абонементы в фитнес-клубы, билеты в театр, музыкальные инструменты, парфюм, мотоциклы, драгоценности и строй материалы (20% опрошенных).

Опрос проведен 14—20 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 385 населенных пунктах.

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