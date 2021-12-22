Уфа, 22 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Реконструкцию Башкирского театра кукол намерены начать в 2022 году в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

Kemotdyh.ru Театр кукол

Ремонтные работы будут проходить в рамках реализации национального проекта «Культура».

Сообщается, что капремонт в здании театра не проводился с момента его открытия в 1976 году. Рабочие обновят помещение и благоустроят территорию вокруг театра, построят примыкающий к театру пристрой.

«Проект предусматривает снос выступающих конструкций витража здания с южной стороны и пристроенной стены с витражами по главному фасаду с Проспекта Октября. Снос одноэтажного пристроя из шлакоблоков со стороны жилого здания, где расположены гараж, гардероб, кассы и часть вестибюля позволят выделить театр кукол в отдельное здание с размещением главного входа в новом пристрое», — сообщает пресс-служба.

В проекте предусмотрена реконструкция существующего зрительного зала на 300 мест, возведение малого зрительного зала на 135 мест, музея, размещение кафе для детей, игровой комнаты, игровых и детских студий творческого развития.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в текущем году отремонтировали восемь сельских клубов.