Сухум, , 08:43 — REGNUM Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА), объединивший ряд оппозиционных партий и движений, по итогам прошедшей 21 декабря протестной акции в Сухуме выдвинул ряд требований, в том числе отставку президента республики Алана Бжании. Заявление обнародовала пресс-служба партии «Аидгылара».

Флаг Абхазии

Акция затянулась до поздней ночи. После митинга толпа протестующих попыталась прорваться в администрацию президента, правоохранители применяли слезоточивый газ.

«В связи с фактом грубого нарушения главой государства своих конституционных обязанностей инициировать предусмотренную законом процедуру отстранения президента от власти через Народное собрание — парламент Республики Абхазия», — говорится в заявлении.

В НПСА также потребовали заморозить все инициативы власти, связанные с энергетикой, внешней политикой и имущественным правом. Кроме того объединённая оппозиция требует внести изменения в конституцию: перейти к смешанной схеме выборов в парламент, упразднить должность премьер-министра, членов правительства утверждать в парламенте.

Для обеспечения всех названных требований в НПСА потребовали перенести выборы в парламент Абхазии, назначенные на 12 марта 2022 года, на один год.

Напомним, оппозиция Абхазии выражает недовольство разразившимся в республике энергетическим кризисом и заявлением Бжании, что нужно разрешить иностранцам покупать в Абхазии недвижимость, чтобы они инвестировали в энергосети и помогли решить эту проблему. Также возмущение вызвали слова президента о необходимости предоставить России участок под военную базу и таким образом, как сказал Бжания, «поделиться суверенитетом».

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