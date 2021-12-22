Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Саммит России, Ирана и Турции в астанинском формате назначен в феврале — марте 2022 года в Тегеране. Об этом 22 декабря сообщил старший советник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи в беседе с ТАСС.

Сирия

Хаджи пояснил, что в целом вопрос с проведением саммита решён, он запланирован на начало предстоящего года. Конкретная дата не называется, так как она будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. По словам дипломата, скорее всего, саммит состоится в феврале — марте 2022 года.

Встрече на высшем уровне будет предшествовать встреча глав МИД России, Ирана и Турции. Хаджи указал, что договорённость по данному вопросу достигнута, встреча глав МИД состоится в 2022 году в январе — феврале, а сразу после неё запланирован саммит.

Международная встреча по Сирии состоится через несколько недель после саммита России, Ирана и Турции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале в Казахстане 17-го раунда переговоров в астанинском формате по мирному урегулированию в Сирии.

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