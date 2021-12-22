Ижевск, , 08:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 декабря выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 57 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 78 426 случаев, сообщает региональный оперативный штаб в социальной сети.

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Среди новых носителей вируса — 22 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 172 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 66 692 человека. Скончались 3382 жителя региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано восемь летальных случаев. Накануне скончались шесть жителей республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 8352 жителя. Из числа получающих лечение 8517 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 277 человек — в состоянии средней степени тяжести, 118 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 20 декабря прививку от коронавируса сделали 664 787 человек. Второй компонент препарата получили 498 859 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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