Биробиджан, 22 декабря 2021, 08:37 — REGNUM Амурская область схожа с Еврейской автономией сельскохозяйственной спецификой, поэтому объединение этих регионов могло бы дать кумулятивный эффект. Такое мнение высказал политолог Виктор Черемисин, сообщило ИА EAOMedia.

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн
Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Вместе с тем, эксперт считает, что укрупнение может усложнить управление Приамурьем. Он также подчеркнул, что более предпочтительным и логичным было бы присоединение ЕАО к Хабаровскому краю.

«Скорее всего увеличение площади Амурской области негативно скажется на её управлении. ЕАО — огромная территория, и она требует не только кумулятивного сложения, но и эффективного управления. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения сельского хозяйства, то, действительно, инфраструктурно Амурская область подходит больше. Однако сельское хозяйство есть и в Хабаровском крае, плюс на приграничных территориях находятся дальние и ближние дачи хабаровчан. Объединяя ЕАО с Амурской областью, мы их физически отлучим еще сильнее. В таком случае Еврейскую автономию все же будет логичнее присоединить к Хабаровскому краю», — сказал Виктор Черемисин.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук, доцент Владимир Норин считает, что объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем облегчит жителям региона доступ к социальной инфраструктуре и снизит отток населения. При этом эксперт подчеркнул, что в решении этого вопроса определяющими являются интересы областных элит, а не жителей региона.