Еврейскую АО можно объединить с Амурской областью — эксперт
Биробиджан, 22 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Амурская область схожа с Еврейской автономией сельскохозяйственной спецификой, поэтому объединение этих регионов могло бы дать кумулятивный эффект. Такое мнение высказал политолог Виктор Черемисин, сообщило ИА EAOMedia.
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Вместе с тем эксперт считает, что укрупнение может усложнить управление Приамурьем. Он также подчеркнул, что более предпочтительным и логичным было бы присоединение ЕАО к Хабаровскому краю.
Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук, доцент Владимир Норин считает, что объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем облегчит жителям региона доступ к социальной инфраструктуре и снизит отток населения. При этом эксперт подчеркнул, что в решении этого вопроса определяющими являются интересы областных элит, а не жителей региона.