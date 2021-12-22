Биробиджан, 22 декабря, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Амурская область схожа с Еврейской автономией сельскохозяйственной спецификой, поэтому объединение этих регионов могло бы дать кумулятивный эффект. Такое мнение высказал политолог Виктор Черемисин, сообщило ИА EAOMedia.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн

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Вместе с тем эксперт считает, что укрупнение может усложнить управление Приамурьем. Он также подчеркнул, что более предпочтительным и логичным было бы присоединение ЕАО к Хабаровскому краю.

«Скорее всего, увеличение площади Амурской области негативно скажется на её управлении. ЕАО — огромная территория, и она требует не только кумулятивного сложения, но и эффективного управления. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения сельского хозяйства, то, действительно, инфраструктурно Амурская область подходит больше. Однако сельское хозяйство есть и в Хабаровском крае, плюс на приграничных территориях находятся дальние и ближние дачи хабаровчан. Объединяя ЕАО с Амурской областью, мы их физически отлучим еще сильнее. В таком случае Еврейскую автономию всё же будет логичнее присоединить к Хабаровскому краю», — сказал Виктор Черемисин.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат экономических наук, доцент Владимир Норин считает, что объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем облегчит жителям региона доступ к социальной инфраструктуре и снизит отток населения. При этом эксперт подчеркнул, что в решении этого вопроса определяющими являются интересы областных элит, а не жителей региона.