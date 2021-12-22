Москва, , 08:45 — REGNUM Иностранные мигранты совершили около 34 тыс. преступлений в России с начала 2021 года, этот показатель вырос на 6,3% относительно прошлогоднего периода. Таковы статистические данные МВД РФ.

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В ведомстве уточнили, что за период с января по ноябрь включительно иностранцы и лица без гражданства совершили на территории РФ 33,7 тыс. преступлений. Это на 6,3% больше, чем за январь — ноябрь 2020 года.

При этом граждане государств СНГ совершили 26,4 тыс. преступлений, то есть 78,2% от общего числа, рассказали ТАСС в МВД.

Количество преступлений в отношении иностранных граждан уменьшилось за тот же период на 1,2% — до 14,6 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Следственном комитете заявили о более 90 тыс. преступлений прошлых лет, раскрытых в России с 2007 года.

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