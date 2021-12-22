Сеул, , 08:36 — REGNUM В ноябре 2021 года объём обработанных грузов в портах Южной Кореи упал на 1,9% в годовом исчислении, до 128,5 млн тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морских дел и рыболовства страны.

Морской порт в Пусане. Республика Корея

Согласно опубликованным данным, обработка экспортно-импортных грузов в портах страны составила 108,8 млн тонн, что в 1,9 раза меньше, чем в ноябре 2020 года.

Объём контейнерных грузов также сократился на 7,4%, до 2,39 млн 20-фунтовых контейнеров, а неконтейнерных грузов — на 9,1%, до 61,71 млн тонн.

Спад показателей связан с задержкой отправки грузов в страны Америки.

В ноябре объём торговли Южной Кореи с США сократился на 14,9%, с Японией — на 4,9%, с Китаем — на 2,9%.

Объём обработанных контейнерных грузов в порту Пусан упал на 7,2%, а в порту Инчхон — на 10,6%.