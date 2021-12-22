Луганск, , 08:35 — REGNUM Украинская сторона вновь оказалась не готовой предметно обсуждать какие-либо вопросы повестки, предложенной для рассмотрения в ходе очередного раунда переговоров в Минском формате. Подробности с заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам сообщает пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По её словам, вся риторика украинской стороны сводилась к попыткам пересмотреть ранее принятые обязательства и оправдать свой отказ от их выполнения стремлением «без промедления» принять «экстренные» решения якобы «в интересах людей».

«При этом Киев настаивал, что рассмотрение этих «экстренных» вопросов нельзя увязывать с теми моментами, в которых Украина откровенно шельмует: в вопросах новых пунктов пропуска — отказывается согласовать параметры их работы и блокирует восстановление механизма взаимных гарантий безопасности; в вопросах обменов — игнорирует обязательства по процессуальной очистке лиц, освобождённых в 2019 и 2020 годах, несмотря на подписи их официального представителя под этими документами.

Снова вся логика представителя Украины строилась на откровенных отказах от принятых ранее обязательств», — пояснила Мария Ковшарь.

В таких условиях, по её словам, ЛНР была вынуждена акцентировать внимание на внесённом более года назад проекте Дорожной карты по мирному урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями, «где предложено комплексное всеобъемлющее решение — выстроена чёткая логическая последовательность необходимых действий по реализации принятых в рамках Минских переговоров обязательств».

«Указали на то, что выполнение обмена, которое пыталась «продавливать» Украина, отказываясь при этом от завершения двух предшествующих (не реализовывая процессуальную очистку), этой Дорожной картой предусмотрено на третий день после её утверждения Верховной Радой.

И такие увертки Украины в части процессуальной очистки заставляют нас требовать закрепления на законодательном уровне обязательности для Украины всех положений Минских соглашений. Только такой нормативно гарантированный путь даёт нам понимание, что Киев прекратит манипулировать «необязательностью для Украины принятых Контактной группой решений» и «невозможностью реализовать принятые обязательства в украинском нормативном поле».

В итоге, заседание прошло по большей части в попытках концептуально разрешить проблему уклонения Украины от согласованных ранее решений и практически без обсуждения вопросов повестки дня по сути», — пояснила пресс-секретарь делегации ЛНР на Минских переговорах Мария Ковшарь.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооружённые формирования (ВФУ) продолжают нарушать Минские соглашения, стягивая к границам Донбасса тяжелое вооружение и обстреливая ЛНР и ДНР. Эта и другие проблемы обсуждают 21 и 22 декабря 2021 года в ходе очередного раунда переговоров в Минском формате. Пока — безрезультатно.

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