Вашингтон, 22 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига (НХЛ) может объявить о том, что отказывается отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 22 декабря сообщает телеканал ESPN.

НХЛ

Отмечается, что НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) решили не участвовать в олимпийском турнире. При этом в запланированную паузу с 7 по 22 февраля предполагается провести матчи регулярного чемпионата, перенесённые из-за коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря НХЛ объявила, что в ближайшее время примет решение об участии игроков лиги в Олимпиаде в Пекине.