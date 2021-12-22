Киев, , 08:34 — REGNUM На Украине связанные с компанией Roshen предприятия намерены оспорить штраф в размере $10,3 млн, который был назначен антимонопольным комитетом страны (АМКУ). Об этом говорится в заявлении Interstarch Украина.

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы считаем, что действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Порошенко Петра Алексеевича», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Антимонопольный комитет Украины начал дело против субъектов хозяйствования, которые входят в состав группы компаний Roshen.

Тогда в комитете заявили, что в 2019 году, усилив рыночную власть в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), группа Roshen повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом АМКУ не обнаружил объективных причин для повышения цен этой группы.