Вашингтон, , 08:32 — REGNUM В настоящее время Соединенные Штаты рассматривают альтернативные варианты восстановления ядерной сделки с Ираном. Об этом 22 декабря заявил на пресс-конференции американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Мы по-прежнему очень заинтересованы в том, чтобы понять, можем ли мы вернуть ядерную программу (Ирана) обратно в коробку, в которой она была, но, если мы не сможем сделать это в связи с тем, что Иран не будет добросовестно взаимодействовать (на переговорах в Вене), мы активно изучаем альтернативы варианты», — сказал он.

При этом Блинкен отметил, что Вашингтон не потерпит попыток тянуть на переговорах со стороны Тегерана по ядерной сделке при продолжении наращивания последним своей ядерной программы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена не считает провальными переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако не намерена допускать создания ядерного оружия Тегераном.