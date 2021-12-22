Джакарта, , 08:32 — REGNUM Экономист Фейсал Басри заявил, что Индонезия потенциально может войти в пятерку стран с большим выбросом парниковых газов, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Вместо того, чтобы обрабатывать существующие ресурсы в Индонезии, правительство по-прежнему занимается добычей и их продажей.

«Если так будет продолжаться, то Индонезия станет крупнейшей страной-производителем парниковых газов. Чем выше экономический рост, тем больше энергии», — заявил экономист.

По оценкам Greenpeace Indonesia, в течение 2021−2030 годов Индонезия будет выбрасывать 83 млн тонн углерода в год, что окажет влияние на повышение температуры Земли или глобальное потепление.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии запретила новогодние вечеринки и празднования в столице.

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