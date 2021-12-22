Москва, , 08:31 — REGNUM Самой лучшей покупкой в 2021 году дл жителей России стала покупка смартфона, планшета или другого электронного девайса (13%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

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Рассказали, что удачно приобрели одежду, обувь, продукты питания, как привычные, купленные по акции и деликатесы по 7%. Для 5% удачной покупкой стало приобретением автомобиля и бытовой техники, для 4% — недвижимости: квартиры, дачи или земельного участка.

Турпутёвка на отдых или покупка мебели порадовала по 3% респондентов, телевизор или товары для спорта — по 2%. Не было лучших покупок в 2021 году у 17% граждан.

Опрос проведен 14—20 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 385 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, на первом месте самых бесполезных покупок в 2021 году — одежда и обувь.

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