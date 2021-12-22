Кабул, 22 декабря, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Пакистанские СМИ сообщают, что Саудовская Аравия отправляет конвой с гуманитарной помощью народу Афганистана через Пакистан, пишет «8 Собх».

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Гуманитарный груз

По имеющимся данным, помощь была оказана Центром гуманитарной помощи имени короля Салмана. Планируется, что помощь будет доставлена на 200 грузовых автомобилях из Пакистана в Афганистан.

СМИ сообщают, что объём помощи составляет около 1920 тонн, включая продовольственные и непродовольственные товары. Ожидается, что эта помощь будет распределена между примерно 280 тысяч человек.

Помощь направляется в Афганистан в то время, когда люди сталкиваются с множеством экономических проблем. Ранее агентства по оказанию помощи призвали международное сообщество и страны-доноры направить помощь Афганистану для предотвращения текущего кризиса.