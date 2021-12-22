Москва, , 08:34 — REGNUM Сотрудники факультета психологии Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова (МГУ) сделают всё для комфортного пребывания в вузе девятилетней студентки Алисы Тепляковой, заявили пресс-службе факультета после инцидента с участием отца девочки.

Здание МГУ Владимир Югасов © ИА Красная Весна

Ранее на факультете произошёл скандал: отец студентки Евгений Тепляков возмутился условиями экзамена для его дочери и пытался «разобраться с преподавателями». На место вызвали полицию.

«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета», — приводит ТАСС слова представителя факультета.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Москвы Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ. Во время учебного процесса девочку сопровождает отец, из-за чего другие студенты сомневаются в честности происходящего.

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