Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Действия России по импортозамещению вызывают беспокойство у США. В офисе торгового представителя Вашингтона (USTR) заявили, что РФ в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году. Об этом говорится в докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО, опубликованном на сайте USTR.

ВТО Ictsd.org

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«В этом отчёте представлен обзор продолжающегося отхода России от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационная практика, более открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция», — пояснила торгпред США Кэтрин Тай.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также «принудительной локализации производства» в промышленности и якобы расширении государственного контроля над экономикой. Стратегия импортозамещения России в ИТ-секторе также вызывает «дополнительные проблемы», отмечено в докладе.

В офисе торпреда подчеркнули, что USTR совместно с партнёрами «продолжит использовать инструменты ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за её поведение в многосторонней торговой системе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России удалось достичь значимых результатов с помощью импортозамещения, хотя и не сразу. Контрмеры, принятые в ответ на санкционное давление позволили наладить российское сельское хозяйство, а также целый ряд процессов в военно-промышленном комплексе, которые «сделали нас независимыми», добавил глава МИД РФ.

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