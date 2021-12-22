Москва, , 08:22 — REGNUM Согласно предварительным расчетам, экономический ущерб от лесных пожаров в России в 2021 году составил 10,6 млрд рублей. Об этом 22 декабря сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

Лесной пожар Carl Osbourn

«Предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 млрд рублей. Этот год стал рекордным по площади, пройденной огнем. На землях лесного фонда возникло почти 15 тыс. лесных пожаров на площади свыше 10 млн гектаров», — приводит его слова ТАСС.

Также глава Минприроды уточнил, что 90% от территорий лесных пожаров пришлось на долю Дальнего Востока, из которых 8,1 млн га было охвачено возгораниями в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря власти Хабаровского края подвели итоги работы за год территориальной подсистемы «Российской системы чрезвычайных ситуаций» (РСЧС), которая обеспечивает защиту жителей от практически всех видов угроз.