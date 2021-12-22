Биробиджан, , 08:21 — REGNUM Объединение Еврейской автономной области с Хабаровским краем облегчит жителям региона доступ к социальной инфраструктуре и снизит отток населения. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент Владимир Норин, сообщило ИА EAOMedia.

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При этом эксперт подчеркнул, что в решении этого вопроса определяющими являются интересы областных элит, а не жителей региона. Причиной нежелания обсуждать этот вопрос представителями органов власти он назвал то, что при объединении регионов пострадает государственный аппарат.

«Мне кажется, в данном случае элиты ЕАО загоняют себя и всю область в угол, потому что желание сохранить свое благополучие всеми способами неизбежно приведет к тому, что отток граждан будет только усиливаться», — сказал Владимир Норин.

Он напомнил, что Еврейская автономная область уже входила в состав Хабаровского края и традиционно тяготеет к нему.

«Дачи на левом берегу, Смидовичский и ряд других районов — все это тесно прилегает к Хабаровску. Плюс железнодорожное сообщение позволяет населению ездить туда на работу или за медицинской помощью», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос присоединения Еврейской автономии к Хабаровскому краю остро встал в основном из-за сложной ситуации в здравоохранении региона. Жителей ЕАО начали возить в Хабаровск за хирургической помощью после того, как из областной больницы уволились сразу все три хирурга. Позже оказалось, что как следует не работает и родильный дом — там нет врачей-неонатологов.