Ташкент, 22 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Агентство кинематографии Узбекистана предложило разработать механизм для объединения киностудий стран-участников СНГ. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на руководство агентства «Узбеккино».

(сс) geralt Кинематограф

Журналисты издания отмечают, что в Ташкенте 21−23 декабря проходит совет директоров киностудий стран СНГ и Грузии. Как отметил гендиректор агентства Фирдавс Абдухаликов, главная цель совета — объединить разрозненные за последние 30 лет киностудии стран СНГ.

«За последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад. На фестивале в Минске узбекская делегация инициировала разработку механизма объединения киностудий СНГ. Такое объединение окажет нам творческую и техническую поддержку, ускорит обмен опытом, расширит наши возможности и будет способствовать созданию совместных фильмов», — подчеркнул Абдухаликов.

Он указал, что необходимо разработать непрерывный механизм, «а не собираться только тогда, когда в этом возникает необходимость».

Отмечается, что статус и форма совета станут основной темой обсуждения на встрече в Ташкенте. По данным журналистов, в рамках совета также пройдут В2В встречи с участием представителей киностудий, круглые столы, будут организованы обсуждения совместных проектов, эффективных моделей киностудий и киноконцернов, будет разработан проект единой дорожной карты сотрудничества.