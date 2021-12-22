Челябинск, , 08:18 — REGNUM Причиной пожара на участке газопровода в Челябинской области стала разгерметизация трубы. Об этом сообщили журналистам в ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург».

Пожар

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Диаметр трубы составляет 500 мм. На газоснабжение потребителей инцидент не повлиял. Пострадавших и погибших также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло ночью 22 декабря на ответвлении под Чебаркулем магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. К утру его потушили и начались восстановительные работы.

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