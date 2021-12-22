Челябинск, 22 декабря, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Причиной пожара на участке газопровода в Челябинской области стала разгерметизация трубы. Об этом сообщили журналистам в ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург».

Freestockphotos.biz Пожар

Диаметр трубы составляет 500 мм. На газоснабжение потребителей инцидент не повлиял. Пострадавших и погибших также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло ночью 22 декабря на ответвлении под Чебаркулем магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. К утру его потушили и начались восстановительные работы.