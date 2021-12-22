Вашингтон, 22 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов в случае обострения ситуации на границе с Украиной намерены рассмотреть возможность ограничить поставки в Россию ряда товаров, в том числе смартфонов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что на встрече в администрации США чиновники обсудят «срочные меры экспортного контроля, которые могут перекрыть доступ России к широкому спектру промышленных и потребительских технологий».

Уточняется, что речь идет об ограничении импорта в Россию смартфонов, основных запчастей для самолетов и автомобилей, а также материалов из других секторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину».

Разрабатываемые Вашингтоном санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести «значительные издержки экономике РФ».

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