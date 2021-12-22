Самара, , 08:21 — REGNUM Цены на хранение и перемещение задержанных автомобилей увеличатся с 2022 года в Самарской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба департамента ценового и тарифного регулирования региона.

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Сообщается, что основой для индексации тарифа служит федеральное законодательство и инфляция на 2022 год.

«С 1 января 2022 года установлены такие цены: в столице губернии перемещение автомобиля на штрафстоянку обойдется в 2050 рублей, по области — 1870 рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с шестого полного часа хранения увеличится стоимость хранения для автомашин категорий В, D, C и E и негабаритных, стоимость первых пяти часов останется неизменной.