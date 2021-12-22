Сеул, , 08:14 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея (сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force

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По их словам, коронавирус выявлен у 24 человек, включая представителей сухопутных войск, морской пехоты и военно-воздушных сил.

Известно, что 22 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1223.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7456 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 583 065.

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