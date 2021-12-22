Сеул, 22 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 22 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Tech. Sgt. Jacob N. Bailey, U.S. Air Force Американские и южнокорейские военнослужащие. Йонгсан, Южная Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 24 человек, включая представителей сухопутных войск, морской пехоты и военно-воздушных сил.

Известно, что 22 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1223.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 7456 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 583 065.

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