Москва, 22 декабря, 2021, 08:12 — ИА Регнум. По итогам дня 21 декабря нефть марки Brent подорожала на 2,67%, до $73,99. Покупатели восстановили значительную часть позиций, утраченных накануне, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Alwaght.com Нефть

Росту котировок способствовало повышение американских фондовых индексов и отсутствие негативных новостей по коронавирусу.

Рост цен на нефть был сдержанным, поскольку инвесторы продолжают оценивать возможные масштабы влияния распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» на спрос энергоресурсов.

Согласно последним данным Американского Института Нефти (API), опубликованным в среду утром, общие запасы сырой нефти на 17 декабря уменьшились на 3,67 млн баррелей.

Сегодня, 22 декабря, свой отчет представит минэнерго США. За минувшую неделю ожидается снижение запасов нефти на 2,633 млн баррелей.

На торгах в Азии сегодня баррель Brent стоит $74,11. Цена повышалась до $74,55 и достигла важного уровня сопротивления.

Если с текущего уровня не последует резкого снижения в начале европейской сессии, то следующим целевым уровнем для покупателей выступит $76.

Перед рождественскими праздниками по нефть ожидается боевое движение в диапазоне $71,45−76,00.

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