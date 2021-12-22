Цхинвал, , 08:10 — REGNUM К поискам военнослужащего Вооружённых сил России, пропавшего после схода лавины, подключились более 100 человек. Об этом 22 декабря РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Лавина Greg L. Wright

«К работе привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчёта от МЧС России и три единицы техники», — сказал журналистам собеседник.

Военнослужащий вместе с сослуживцами охранял Рокский тоннель с югоосетинской стороны. Вечером 21 декабря на этом участке сошли две лавины. Под завалами снега оказались пятеро военнослужащих ВС РФ.

Двоих пропавших нашли живыми, им оказывают медицинскую помощь. Ещё двое человек погибли.

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