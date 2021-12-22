Вашингтон, 22 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. На сегодняшний день в США полностью прошли вакцинацию от COVID-19 свыше 204 млн человек. Это 22 декабря следует из данных американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Согласно этим данным, в настоящее время в стране 204 578 725 человек полностью вакцинировались от нового заболевания.

Также указывается, что, хотя бы одну дозу указанного препарата получили свыше 241 млн американцев и еще 62 млн человек получили бустерные прививки от COVID-19.

Отметим, в общей сложности с начала пандемии в США было выявлено свыше 51,1 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 805 тыс. пациентов умерли от нового заболевания и связанных с ним последствий.