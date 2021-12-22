Душанбе, 22 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Душанбе состоялась торжественное вручение премии общественного признания «Гражданин года 2021». Об этом сообщает 22 декабря Азия-Плюс.

Wooddee Душанбе

«Это первая подобная премия, которую проводит Коалиция женщин журналистов Таджикистана, она была присуждена 12 людям, чьи поступки стали примером гражданского мужества и оказали заметное влияние на положительные изменения в обществе», — сообщает издание.

В частности, премии удостоился активист из города Хорог Комер Мирзоев, чей призыв о ремонте больницы услышали предприниматели, знаменитости и просто неравнодушные люди, ее отремонтировали и обеспечили всем необходимым.

Также, премии получили активисты, борющиеся за защиту бездомных животных, а также экоактивисты. Отмечается, что директор Канибадамского театра Гайрат Кадыров премирован за гражданскую активность в «ковидный 2020 год». В этот период театр стал показывать свои постановки онлайн, готовил аудиоспектакли для детей.

В заключении, отмечает издание, выражена благодарность известному западному специалисту в области вирусалогии доктору Орашу Алои за помощь во время пандемии коронавируса.