Иерусалим, 22 декабря, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Половина сотрудников общественного и государственного сектора Израиля будет переведена с 26 декабря на дистанционный режим работы из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом 21 декабря сообщила на своем сайте канцелярия израильского премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционная работа

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Действие указанного режима продлится до 26 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 декабря гражданами Израиля запрещено совершать поездки в США, Турцию, Германию, Бельгию, Венгрию, Италию, Канаду, Марокко, Португалию и Швейцарию из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этих государтсвах.