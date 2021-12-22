Москва, 22 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Рубль 21 декабря открылся ростом и закрылся в плюсе при поддержке растущих цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

TBIT Доллар

Также росту рубля способствовал сохраняющий спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к пику налоговых выплат в конце декабря.

По итогам дня доллар и евро закрылись снижением против российской валюты. Пара доллар/рубль упала на 0,26%, до 73,95 руб., евро/рубль — на 0,29%, до 83,33 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,22%, до 98,20 руб.

Укрепление нацвалюты было сдержанным из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, которая ухудшилась за последнюю неделю в США и Европе при появлении нового штамма «Омикрон».

Сегодня, 22 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $74,11. Торги по рублевым парам открылись повышением. Доллар торгуется на уровне 74,09 руб.

На глобальном валютном рынке торговые объемы снижаются в преддверии рождественских праздников.

Экономический календарь на эту неделю скудный, поэтому внимание трейдеров и инвесторов приковано к новостям об «Омикроне». По паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 73,50−74,70 руб.

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