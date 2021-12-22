Уфа, , 08:13 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по Башкирии Денису Чернятьеву доложить о ситуации, связанной со сносом здания гостиницы в Уфе. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Снос здания Pxhere.com

В некоторых СМИ было опубликовано обращение к руководству Следственного комитета России от собственника гостиницы в городе Уфе. В этом обращении владелец здания просил разобраться в ситуации со сносом здания гостиницы и принять меры правового реагирования.

По словам заявителя, снос одного из объектов будет способствовать разрушению бизнеса, который, по словам бизнесмена, возводился для поддержки детско-юношеского спорта.

«Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Денису Чернятьеву доложить о ситуации, а также проверить изложенные в обращении доводы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что снос гостиницы, которая принадлежит ООО «Олимпик-парк», происходит согласно решению Арбитражного суда Башкирии от 26 декабря 2016 года на основании иска администрации г. Уфы.