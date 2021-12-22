Вашингтон, 22 декабря, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Известного американского ученого Чарльза Либера признал виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и получении от китайской стороны доходов суд присяжных в США. Об этом 21 декабря сообщил телеканал CBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Присяжные сочли экс-декана факультета химии и химической биологии Гарвардского университета виновным в предоставлении недостоверных налоговых деклараций и в том, что он не сообщил властям о наличии у себя китайского счета.

Также указывается, что, по материалам следствия, 62-летний ученый, считающийся одним из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов, без ведома своего основного работодателя стал участником китайской программы рекрутинга научных кадров «Тысяча талантов», получив должность в Уханьском технологическом университете.

Кроме того, следствие утверждает, что Либер, помимо ежемесячного жалования в размере $50 тыс., также получал на текущие расходы $150 тыс. в месяц и ему было выделено свыше $1,5 млн на обустройство исследовательской лаборатории.

При этом сам ученый заявлял, что, как пишет Wall Street Journal, основной его мотивацией были не деньги, а мировое признание и желание получить Нобелевскую премию.

Помимо того, по данным издания, американские власти предъявили обвинения в сокрытии информации о связях с Китаем еще 24 ученым, из числа которых девять признали вину и с шестерых такие обвинения были сняты.