Нейпьидо, 22 декабря 2021, 07:56 — REGNUM Примерно 80 человек пропали без вести в результате схода оползня и последующего за ним обвала в нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы, 22 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя общественной организации региона.
Информации о погибших и пострадавших при инциденте нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 17 человек стали жертвами схода оползня на юго-западе Колумбии. Еще восемь человек получили травмы.
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