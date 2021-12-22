Нейпьидо, 22 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Примерно 80 человек пропали без вести в результате схода оползня и последующего за ним обвала в нефритовой шахте в штате Качин на севере Мьянмы, 22 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя общественной организации региона.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Запертые в шахте

Информации о погибших и пострадавших при инциденте нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 17 человек стали жертвами схода оползня на юго-западе Колумбии. Еще восемь человек получили травмы.