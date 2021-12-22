Ханой, 22 декабря, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Вьетнама обнародовало порядок получения медицинских сертификатов, подтверждающих прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Сообщается, что медицинские сертификаты начнут выдавать жителям, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 одном из восьми одобренных для использования на территории республики препаратов, включая российский «Спутник V». Документ будет действителен в течение 12 месяцев. Эти сертификаты жители Вьетнама смогут использовать для посещения общественных мест и мероприятий.

Отмечается, что к 20 декабря во Вьетнаме более 60 млн взрослых жителей привились против коронавирусной инфекции. Также власти республики привили более 2,5 млн детей возрастом от 12 до 17 лет.