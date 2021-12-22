Якутск, 22 декабря, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Температура воздуха в 16 населённых пунктах Якутии 22 декабря опустилась ниже — 50 градусов. Холоднее всего в Оймяконе — там столбик термометра у реки Нера опустился до — 55 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в якутском УГМС.

Турфирма «НордСтрим», фотограф Михаил Местников Полюс холода Оймякон, Якутия

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Почти так же холодно в посёлке Сангары, городе Верхневилюйске, сёлах Бердигестях и Крест-Хальджай. В Оймяконском районе из-за морозов отменены занятия для учеников всех классов.

Актированные дни также введены в школах Якутска для 1−8-х классов — температура воздуха в городе составляет 48 градусов. Из-за морозов дети учатся дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря температура воздуха ниже — 50 °C была зафиксирована в четырех районах Якутии. Ещё в 16 пунктах наблюдения установлена температура — 45° °C и ниже.