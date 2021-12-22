Барнаул, , 07:43 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщило сегодня, 22 декабря, подробности ЧП с трамваем в Барнауле. По данным пресс-службы ведомства, в трамвае, следовавшем по маршруту №5 на пересечение Павловского тракта и Строителей произошло возгорание.

Трамвай pofex

Как выяснилось, люди покинули транспортное средство самостоятельно. Причина пожара — возгорание линейного контактора на площади около 0,5 кв.м. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года загорелся трамвай, следовавший по маршруту №6 в Ангарске (Иркутская область). По данным спасателей, на тот момент в трамвае находились 25 пассажиров, и водитель успела их выпустить, но сама пострадала и была госпитализирована.

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