Челябинск, , 07:42 — REGNUM Возгорание на ответвлении магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород в Челябинской области произошло из-за разгерметизации трубы. Об этом 22 декабря сообщил журналистам руководитель пресс-службы ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» Денис Волков.

Огонь Якутск.рф

Возгорание природного газа произошло из-за разгерметизации трубы диаметром 500 мм. Пострадавших в результате инцидента нет, подача газа потребителям осуществляется по запасной ветке.

В восстановительных работах на аварийном участке газопровода были задействованы 75 работников аварийной бригады и 20 единиц техники. Возгорание было ликвидировано в 04:55 по мск. В ликвидации пожара было задействовано 58 человек и 18 единиц техники.

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