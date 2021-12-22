Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM На Среднем Урале невакцинированных студентов будут отстранять от учебы с 2022 года. Об этом 21 декабря на брифинге заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Вакцина «Спутник V»

Цитата из вмдео на YouTube

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Чиновник подчеркнул, что с Нового года вузы региона перейдут на обычный режим работы. Однако посещать учебные заведения смогут только вакцинированные или переболевшие COVID-19 студенты. Невакцинированных учащихся отстранят от занятий. Студенты, имеющие медотвод, будут заниматься дистанционно. Напомним, обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет ввели в области с 17 декабря. По словам чиновника в регионе получили вакцину от ковида 40% студентов.

Отметим, в регионе происходит улучшение эпидемиологической обстановки. Однако в области продолжает действовать система медицинских сертификатов. Документ необходимо предъявить для посещения ряда общественных мест.