Бангкок, 22 декабря, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Власти Таиланда решили вернуть требование об обязательном карантине для въезжающих в страну из-за угрозы распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, передает телеканал NHK.

Таиланд

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Новые требования вступят в силу уже 22 декабря. К этому времени в Таиланде подтвердили 60 случаев заражения новой разновидностью коронавируса. При этом отмечается, что все инфицированные прибыли в королевство из-за границы. Тем не менее власти Таиланда обеспокоены экономическими потерями от введения карантина для туристов.

В ноябре в Таиланде ослабляли требования для въезжающих в страну туристов из-за границы. Вакцинированным путешественником разрешалось не соблюдать обязательный карантин. На эту меру власти Таиланда пошли, чтобы оживить экономику за счет туристической отрасли.