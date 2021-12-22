Биробиджан, 22 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Сформировано обвинительное заключение в отношении шести жителей Биробиджана, трое которых — несоврешеннолетние. Обвиняемые похитили 16-летнюю девушку, угрожали ей убийством и совершали в отношении неё насильственные действия сексуального характера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе прокуратуры региона.

LMAP Жертва изнасилования

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Главным фигурантом дела является 24-летняя жительница Биробиджана. Её соучастниками были два человека в возрасте 19 и 20 лет, а также трое не достигших 18-летнего возраста жителей ЕАО. Девушка, организовавшая похищение, истязание и изнасилование, также обвиняется в незаконном обороте порнографических материалов, покушении на грабёж, нарушении неприкосновенности частной жизни и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, на котором женщина унижала молодую девушку и принуждала ей совершать действия сексуального характера, применяя физическую силу. Видео обвиняемая сняла и распространила сама.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря два жителя Сунтарского района Якутии были арестованы по подозрению в похищении человека. Один из похитителей приревновал потерпевшего к своей сожительнице.