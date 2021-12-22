Екатеринбург, 22 декабря, 2021, 07:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге могут расширить кладбище «Западное». С предложением узаконить участок для похорон на улице Ангарской на заседании комиссии по местному самоуправлению выступил глава департамента архитектуры Алексей Храмов.

OpenClipart-Vectors Кладбище

Территория кладбища нуждается в расширении. Здесь уже не осталось места для новых захоронений. Храмов предложил увеличить площадь кладбища за счёт находящегося рядом лесного массива. Однако данный участок сначала необходимо перевести из земель общего пользования в категорию СО3.

Депутаты рассмотрят этот вопрос 28 декабря на ближайшем заседании гордумы. Если чиновники примут положительное решение, то территория изменит свой статус. Участок смогут использовать для расширения кладбища.