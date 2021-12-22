Нью-Йорк, США, 22 декабря, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Ливанские политики должны объединиться для вывода страны из тяжелого кризиса и сообща провести требуемые реформы, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 21 декабря в интервью газете Asharq al-Awsat.

Флаг Ливана

Он выразил мнение, что стране нужны преобразования, которые позволят победить коррупцию и получить помощь от Международного валютного фонда (МВФ). Глава организации также сообщил, что правительство Ливана заверило его в том, что намеченные на май 2022 года парламентские выборы состоятся вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Антониу Гутерреш пообещал, что ООН сделает всё возможное, чтобы помочь в завершении переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации их границы на морском шельфе.