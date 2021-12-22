Екатеринбург, , 07:29 — REGNUM Свердловчанину не удалось отделаться условным сроком за приобретение и хранение наркотиков. После удовлетворения апелляционной жалобы прокурора мужчина получил реальный срок, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд

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Ранее мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере»). Суд назначил свердловчанину наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно. Однако прокурор посчитал такое решение крайне мягких. В областную коллегию по уголовным делам прокуратура направила апелляционную жалобу.

В результате мужчине ужесточили наказание. Свердловчанин проведет 3 года в исправительной колонии общего режима.