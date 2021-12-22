Новосибирск, , 07:26 — REGNUM В Новосибирской области готовятся к массовой вакцинации подростков от COVID-19. При этом, когда вакцина «Спутник М» поступит в регион, неизвестно. Пока же, по словам министра образования области Сергея Федорчука, необходимо провести первоначальную работу с родителями.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«По закону мы не можем заставить вакцинироваться. Как я понимаю, речь сейчас идёт о включении этой прививки в календарь профилактических прививок, как в случае с гриппом. Сейчас у нас идет работа с Минздравом, понятно, что есть списки в детских поликлиниках. Пока непонятен сам механизм, как это будет происходить. Но у нас люди к этому готовы. Руководители образовательных организаций понимают, что нужно довести информацию до всех и организовать эти процессы внутри образовательных организаций. В данном случае мы пойдем по пути, что, скорее всего, это будет происходить в школах, чтобы не гонять детей в поликлиники, чтобы не заражать их там. Это огромное количество людей», — приводит «Сиб.фм» слова министра.

Федорчук подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.